JJLS Kelok 23 dengan Pemandangan Pantai Selatan Sudah Dibuka, Khusus Roda 2 dan 4

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23 di Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka untuk umum mulai hari ini, Senin (14/9). Tahap uji coba akan berlangsung hingga 20 September mendatang.

Selama masa uji coba, jalan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul itu akan dibuka pukul 06.00-18.00 WIB.

Adapun akses kendaraan dibatasi hanya untuk roda dua dan roda empat.

Jalan baru sepanjang 5 kilometer tersebut memiliki 23 tikungan. Selain itu, terdapat fasilitas rest area dan gardu pandang.

Pengguna jalan juga akan dimanjakan dengan pemandangan laut selatan dan hamparan pasir eksotis. Pasalnya jalan ini berada di area perbukitan yang cukup tinggi.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah Provinsi DIY Tisara Sita mengatakan bahwa pengerjaan paket jalan baru Kretek-Girijati itu sudah rampung pada 28 Agustus 2026.

"Kegiatan ini salah satu tahapan penting dalam rangka memastikan kesiapan jalan sebelum nantinya dibuka secara luas untuk masyarakat," kata Tisa.

Menurutnya, uji coba akan menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kelayakan jalan, kelancaran lalu lintas, aspek keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung.