Kendaraan Berat Dilarang Melintasi Kelok 23 Selama Masa Uji Coba

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pengerjaan ruas jalan baru Kelok 23 Kretek–Girijati telah rampung. Kini, uji coba akses jalan dibuka untuk umum pada 14-20 September 2026.

Setelah sepekan dilakukan uji coba open traffic, selanjutnya akan dievaluasi sebelum dibuka penuh untuk umum.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah DIY Tisara Sita mengatakan trial open traffic hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan empat.

“Untuk manuver kendaraan berat masih belum bisa," katanya.

Menurutnya, pekerjaan lanjutan dalam paket Lot 17A akan meliputi penurunan kelandaian jalan sepanjang 980 meter yang diperlukan untuk mendukung manuver kendaraan berat.

"Sampai dengan paket itu selesai, baru nanti kendaraan berat bisa melintas,” kata Tisa.

Paket Lot 17A tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2027 atau 12 bulan masa pengerjaan.

Selain itu, akan ada pembangunan rest area di STA 3+700 serta pelebaran jalan sepanjang sekitar 1,8 kilometer.