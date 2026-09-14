Pembangunan Jembatan Kewek Sudah 42 Persen, Target Rampung Sebelum Natal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan Jembatan Kewek yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali, Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta, menunjukkan perkembangan positif.

Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan bahwa proyek fisik jembatan tersebut kini telah mencapai 42 persen.

Kepala Satker PJN Wilayah DIY Tisara Sita mengatakan pengerjaan yang dimulai sejak April 2026 tersebut telah melewati sejumlah tahapan penting.

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Berdasarkan pembaruan data terakhir pada Minggu (13/9), struktur utama bagian bawah sudah selesai dikerjakan.

"Pekerjaan yang sudah dilakukan, fondasi bore pile itu sudah selesai," katanya saat ditemui di Bantul pada Senin (14/9).

Saat ini, fokus pekerjaan di lapangan bergeser pada pengujian struktur melalui metode Pile Driving Analyzer (PDA).

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Tes dinamis ini bertujuan untuk mengukur daya dukung, keutuhan struktur (integritas), serta efisiensi transfer energi pada fondasi tiang Jembatan Kewek.

"Kemudian, nanti kalau sudah selesai pengujian dan itu hasilnya baik dan sesuai, kami akan lanjutkan dengan pembesian abutment, pengecoran abutment ya," ujarnya.