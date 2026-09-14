Komisi C DPRD DIY Tinjau Kelok 23, Dorong Pengembangan Pontensi Wisata

jogja.jpnn.com, BANTUL - Komisi C DPRD DIY meninjau jalan baru Kelok 23 yang menghubungkan Bantul dan Gunungkidul pada Senin (14/9).

Rute pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) itu mulai dibuka untuk uji coba kendaraan roda dua dan empat pada 14-20 September 2026.

Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan Kelok 23 memiliki nilai strategis bagi pembangunan wilayah selatan Jogja.

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"Dengan adanya Kelok 23 dan jalur selatan ini membuka peluang-peluang yang sangat besar untuk pembangunan ekonomi maupun pembangunan wilayah di Jogja sisi selatan," katanya.

Infrastruktur tersebut dinilai akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.

"View-nya ini adalah pantai. Oleh karena itu, tentu potensi untuk pariwisata ini sangat besar," katanya.

Menurut dia, pengembangan kawasan selatan membutuhkan sinergi antarpemerintah kabupaten, yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul.

Subiyantoro berharap potensi ini dapat dioptimalkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.