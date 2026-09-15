Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 15 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM A dan SIM C), berikut adalah daftar lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Sleman, Gunungkidul, dan Bantul khusus untuk hari Selasa, 15 September 2026.

1. Kabupaten Bantul

Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP), Manding

Waktu: Pukul 08.00 – 10.00 WIB

Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.

2. Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan.

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Waktu: Pukul 09.00 WIB – selesai

Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.

3. Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman

Waktu: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan.

(Catatan: Layanan Bus SIM Keliling SIMMADE/MPP Sleman tidak beroperasional pada hari ini).

Persyaratan Administrasi:

- Fotokopi E-KTP dan SIM lama (masing-masing 3 lembar).

- Surat keterangan KIR dokter dan tes psikologi (tersedia di lokasi pelayanan).

- Wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan).

Masyarakat diimbau datang lebih awal serta melengkapi seluruh dokumen persyaratan agar proses perpanjangan berjalan lancar. (mar3/jpnn)