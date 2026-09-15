Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 15 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM A dan SIM C), berikut adalah daftar lokasi dan jadwal pelayanan SIM di wilayah Sleman, Gunungkidul, dan Bantul khusus untuk hari Selasa, 15 September 2026.
1. Kabupaten Bantul
Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP), Manding
Waktu: Pukul 08.00 – 10.00 WIB
Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.
2. Kabupaten Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul
Waktu: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan.
SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Waktu: Pukul 09.00 WIB – selesai
Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.
3. Kabupaten Sleman
Satpas Polresta Sleman
Waktu: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan.
(Catatan: Layanan Bus SIM Keliling SIMMADE/MPP Sleman tidak beroperasional pada hari ini).
Persyaratan Administrasi:
- Fotokopi E-KTP dan SIM lama (masing-masing 3 lembar).
- Surat keterangan KIR dokter dan tes psikologi (tersedia di lokasi pelayanan).
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- Wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan).
Masyarakat diimbau datang lebih awal serta melengkapi seluruh dokumen persyaratan agar proses perpanjangan berjalan lancar. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal pelayanan SIM Keliling di Jogja pada hari ini, Senin 15 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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