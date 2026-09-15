Agenda FKY Hari Ke-3, Selasa 15 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.
Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.
Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.
Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:
10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan
10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca
10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan
Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY
17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot
10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
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Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari ketiga, Selasa 15 September 2026:
- 08:00 - 13:00: Kompetisi BASAS (Bahasa & Sastra) oleh Dinas Kebudayaan Prov. DIY — Panggung Taling & Tarung
- 10:00 - 15:00: Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
- 15:00 - 16:00: Podol-Podol "Musik Krumpyung; Dulu & Kini" (Umar Sanusi HP, R. Sujarwanto, A.Md.) — Panggung Tarung
- 15:00 - 16:00: Podol-Podol "Museum Pawukon" (Museum Pawukon Kulonprogo) — Ayo Sinau
- 16:00 - 16:30: Srawung Krumpyung — Panggung Taling
- 16:00 - 16:45: Lokakarya PAGER: Subjektivitas Speaker (Ardent Audio) — Ayo Sinau
- 16:45 - 17:30: Kethoprak Sarkewan Pengasih — Panggung Taling
- 16:45 - 17:30: Artist Talk: Amaliah x Viki Bela x Paguyuban Gerbangsari Trajumas — Panggung Tarung
- 17:45 - 18:45: Pemutaran Film FFPJ — Pojok Sorot
- 18:00 - 18:30: Trengganona — Panggung Taling
- 19:00 - 19:30: Congger Reborn — Panggung Taling
- 19:00 - 22:30: Tiang Keroncong — Panggung Tarung
- 19:45 - 20:45: Seniman Kolaborator Mbelik (Amaliah x Viki Bela x Paguyuban Gerbangsari Trajumas) — Panggung Taling
- 21:00 - 22:00: Karnamereka — Panggung Taling
Berikut ini agenda lengkap Festival Kebudayaan Yogyakarta pada hari ketiga, Selasa 15 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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