Agenda FKY Hari Ke-3, Selasa 15 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada hari ini, Minggu 13 September 2026.

Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.

Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.

Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.

Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:

10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan

10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca

10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon

10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan

Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY

17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot

10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan

Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari ketiga, Selasa 15 September 2026: