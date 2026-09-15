Rute Trans Jogja dari Condongcatur Menuju Kaki Gunung Merapi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan moda transportasi publik Trans Jogja Jalur 12 menjadi salah satu tulang punggung mobilitas warga Jogja.

Rute ini membentang langsung dari Terminal Condong Catur di wilayah selatan hingga Terminal Pakem yang berada di kawasan lereng Gunung Merapi.

Hadirnya Jalur 12 mempermudah aksesibilitas masyarakat, khususnya mahasiswa, pekerja harian, hingga wisatawan yang beraktivitas di sepanjang koridor Jalan Kaliurang.

Jalur ini melewati berbagai lokasi penting yang menjadi pusat kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- Kawasan Pendidikan: Rute ini melintasi titik-titik kampus besar seperti Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), area Universitas Gadjah Mada (Vokasi, FKG, MM UGM, GIK UGM), hingga Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jakal.

- Pusat Kesehatan: Mempermudah mobilitas pasien dan tenaga medis menuju RSUP Dr. Sardjito, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Puskesmas Ngaglik I, serta RS Panti Nugroho Pakem.

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- Fasilitas Publik & Ekonomi: Menghubungkan titik keramaian seperti Pasar Kolombo, Superindo Kaliurang, kawasan kuliner Jalan Kaliurang, hingga Terminal Pakem yang menjadi Pintu Gerbang Wisata lereng Merapi.

Detail Lintasan Rute Pergi dan Pulang

Rute Ke Berangkat (Terminal Condong Catur menuju Terminal Pakem):

Perjalanan dimulai dari Terminal Condong Catur, kemudian melintasi SPBU Condongcatur (Timur), Prayan (Timur), Susteran Novisiat, Halte Sanata Dharma, Jalan Colombo (Samirono), Jalan Colombo (Panti Rapih), Vokasi UGM, FKG UGM (Selatan), Halte RS Sardjito (Barat), dan MM UGM.