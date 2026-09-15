Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 15 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah bioskop di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan beragam pilihan film layar lebar untuk mengisi waktu luang Anda pada Selasa, 15 September 2026.

Mulai dari komedi lokal Agensi Rumah Tangga, deretan film horor seperti Insidious: Out of the Further dan Hope, hingga blockbuster laga Spider-Man: Brand New Day dan animasi populer Detective Conan.

Berikut perincian lengkap jadwal pemutaran film di lima jaringan bioskop utama Yogyakarta hari ini:

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1. Plaza Ambarrukmo XXI

Baby Udon (106 Menit / R13+): 12:05, 16:25

Insidious: Out of the Further (115 Menit / R13+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Agensi Rumah Tangga (145 Menit / R13+): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

Spider-Man: Brand New Day (103 Menit / R17+): 12:20, 15:05, 17:50, 20:35

Munafik: Melawan Iblis (98 Menit / R17+): 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55

Runner: 14:25, 18:45, 20:45

2. Empire XXI

Hope: 12:00, 15:00, 18:00

Agensi Rumah Tangga: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05

Operasi Pesta Copet: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

Above & Below: 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05

Suanggi: Ilmu Kutukan: 13:10, 15:00, 16:50, 18:40, 20:30

Practical Magic: The Book of Magic: 21:00

3. Jogja City Mall XXI

Agensi Rumah Tangga: 12:00, 12:30, 14:10, 14:40, 16:20, 16:50, 18:30, 19:00, 20:40, 21:10

Hope: 12:00, 14:55, 17:50, 20:45

Insidious: Out of the Further: 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25

Operasi Pesta Copet: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Above & Below: 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10

4. CGV Pakuwon Mall Yogyakarta

Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway

Regular 2D (Rp42.000): 12:40, 15:00, 17:20, 19:40

Velvet 2D (Rp150.000): 13:30

ScreenX 2D (Rp52.000): 15:30, 17:40

4DX 2D (Rp85.000): 20:35

Regular 2D (Rp42.000): 12:40, 15:00, 17:20, 19:40 Velvet 2D (Rp150.000): 13:30 ScreenX 2D (Rp52.000): 15:30, 17:40 4DX 2D (Rp85.000): 20:35 Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island

Regular 2D (Rp42.000): 13:05, 15:15, 19:45

Regular 2D (Rp42.000): 13:05, 15:15, 19:45 Hope

ScreenX 2D (Rp52.000): 12:30, 19:50

SphereX 2D (Rp42.000): 13:15, 16:20

4DX 2D (Rp85.000): 13:45

Velvet 2D (Rp150.000): 18:15

ScreenX 2D (Rp52.000): 12:30, 19:50 SphereX 2D (Rp42.000): 13:15, 16:20 4DX 2D (Rp85.000): 13:45 Velvet 2D (Rp150.000): 18:15 Agensi Rumah Tangga

Regular 2D (Rp42.000): 14:10, 16:35, 19:00

Velvet 2D (Rp150.000): 15:50

SphereX 2D (Rp42.000): 19:30

Regular 2D (Rp42.000): 14:10, 16:35, 19:00 Velvet 2D (Rp150.000): 15:50 SphereX 2D (Rp42.000): 19:30 Insidious: Out of the Further

Regular 2D (Rp42.000): 17:30

Regular 2D (Rp42.000): 17:30 The Odyssey

4DX 2D (Rp85.000): 17:00

5. CGV Transmart Maguwo

Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway: 13:40, 17:45, 20:55

Hope: 13:00, 17:55

Agensi Rumah Tangga: 13:15, 16:00, 18:20

Iyus Jenius: 15:55

Operasi Pesta Copet: 15:35

Spider-Man: Brand New Day: 20:00

Insidious: Out of the Further: 20:40