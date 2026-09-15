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Pagelaran Sendratari Ramayana akan Tampil Malam Ini di Candi Prambanan

Selasa, 15 September 2026 – 13:02 WIB
Pagelaran Sendratari Ramayana akan Tampil Malam Ini di Candi Prambanan - JPNN.com Jogja
Candi Prambanan. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertunjukan kolosal Sendratari Ramayana kembali digelar malam ini, Selasa (15/9/2026), mulai pukul 19.30 WIB di Open Air Outdoor Stage Kompleks Candi Prambanan.

Mengangkat latar kemegahan Warisan Budaya Dunia UNESCO, pementasan tanpa dialog yang diiringi musik gamelan Jawa secara live ini siap memanjakan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kisah legendaris perjuangan Rama menyelamatkan Shinta dari cengkeraman Rahwana dibawakan oleh lebih dari 200 penari dan musisi.

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Perpaduan langgam tari klasik gaya Yogyakarta dan Surakarta, balutan kostum tradisional yang memukau, serta tata cahaya berlatar siluet Candi Prambanan siap menyajikan malam yang tak terlupakan.

Bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana malam ini, berikut perincian harga tiket hari kerja (weekdays) yang berlaku:

- VIP Outdoor: Rp 450.000 (Fasilitas snack & beverage)

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- Special Outdoor: Rp 350.000 (Fasilitas beverage)

- Class I Outdoor: Rp 200.000

Pertunjukan Sendratari Ramayana akan tersaji di kawasan Candi Prambanan malam ini. Cek jadwal dan harga tiketnya.
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TAGS   sendratari ramayana sendratari ramayana prambanan ramayana ballet sendratari Roro Jonggrang candi Prambanan

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