Kunjungan Online Perpustakaan Kota Yogyakarta Melonjak 10 Kali Lipat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Minat baca dan literasi digital masyarakat Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah kunjungan perpustakaan, terutama melalui layanan digital.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Afia Rosdiana mengungkapkan bahwa secara keseluruhan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

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“Tahun ini kunjungan ke perpustakaan sedikit ada kenaikan dari tahun kemarin. Tahun ini rata-rata 13.000 kunjungan per bulannya," ujar Afia saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).

Peningkatan paling drastis terjadi pada platform perpustakaan digital atau E-Library (E-YK).

Afia menyebut angka akses masyarakat terhadap perpustakaan berbasis aplikasi online tersebut melonjak sangat tinggi hingga 10 kali lipat.

“Kunjungan online tahun kemarin rata-rata 350 kunjungan per bulan, tetapi tahun ini rata-rata 3.500 kunjungan per bulan," jelasnya.

Guna menjaga momentum dan terus mendorong budaya membaca di masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta gencar menggelar berbagai program literasi.