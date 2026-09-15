5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Menjajal JJLS Kelok 23

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Uji coba pembukaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23 yang menghubungkan Kretek (Bantul) dan Girijati (Gunungkidul) resmi dimulai sejak Senin, 14 September 2026.

Pembukaan jalur ini disambut hangat oleh warga dan wisatawan yang penasaran ingin merasakan lanskap baru di kawasan selatan Yogyakarta.

Berikut lima yang perlu diketahui tentang jalan baru Kelok 23:

1. Masa Uji Coba Terbatas Selama Satu Pekan

Uji coba lalu lintas ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 20 September 2026. Akses jalan dibuka setiap hari secara terbatas mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB saja.

2. Medan Berkelok Sepanjang 5,64 Kilometer

Jalur ini memiliki panjang total 5,64 km dengan lebar jalan sekitar 7 meter. Sesuai namanya, pengendara akan menyusuri 23 tikungan tajam dengan tingkat kemiringan jalan mencapai 10 persen.

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3. Larangan Berhenti, Parkir, dan Berjualan

Ditlantas Polda DIY menegaskan bahwa pengendara dilarang berhenti atau parkir, serta melarang pedagang berjualan di sepanjang badan maupun bahu jalan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi bahaya kecelakaan di jalan nasional berkarakteristik tikungan tajam tersebut.

4. Pengawasan Ketat dan Dua Pos Pantau

Petugas gabungan dari Kepolisian, Satpol PP DIY, Satker PJN, dan BPTD diterjunkan untuk melakukan patroli berkala. Dua pos pengamanan didirikan (di titik masuk STA 0 dan rest area) untuk memonitor kelancaran serta ketertiban lalu lintas.