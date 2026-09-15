Keberatan dengan Pernyataan Kepala BGN, Aktivis Jogja Berkisim ke DPD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Selamatkan Indonesia (KPH AKSI) menyurati empat anggota MPR RI sekaligus senator DIY. Surat dikirim langsung ke Sekretariat DPD RI DIY di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta pada Selasa (15/9).

Koalisi dari berbagai gerakan masyarakat sipil itu menyampaikan aspirasinya agar program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan.

Mereka menilai program MBG telah menjadi ladang bisnis, membuat banyak siswa keracunan makanan dan ladang korupsi.

Koordinator KPH AKSI Tri Wahyu mengatakan alasan mengirimi surat kepada para senator.

Menurut Tri, mereka sangat kesal dengan pernyataan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu.

"Kami merespons keras pernyataan Kepala BGN Sudaryono yang menyebut tidak ada permasalahan dengan MBG. Padahal, ada lebih dari 53 ribu anak-anak korban MBG," ujar Wahyu.

Menurutnya, pernyataan Sudaryono telah mencederai daulat rakyat.

"Dari 53 ribu korban MBG yang anak-anak itu, tidak ada satu pun terdakwa yang dibawa ke pengadilan," katanya.