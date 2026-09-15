JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Keraton Jogja Serahkan Serat Kekancingan kepada 83 Warga Terdampak Gempa 2006

Keraton Jogja Serahkan Serat Kekancingan kepada 83 Warga Terdampak Gempa 2006

Selasa, 15 September 2026 – 21:45 WIB
Keraton Jogja Serahkan Serat Kekancingan kepada 83 Warga Terdampak Gempa 2006 - JPNN.com Jogja
Penyerahan serat kekancingan kepada warga Sleman terdampak gempa 2006. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Keraton Yogyakarta resmi menyerahkan serat kekancingan kepada 83 warga Padukuhan Sengir serta Pemerintah Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Sleman, Selasa (15/9).

Penerima manfaat merupakan warga wilayah relokasi yang terdampak gempa Yogyakarta pada 2006.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penataan dan tertib administrasi pemanfaatan tanah Kasultanan (Sultanaat Grond), sekaligus memberikan kepastian hukum dan hak pemanfaatan bagi masyarakat setempat.

Baca Juga:

Serat kekancingan adalah surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Kasultanan Yogyakarta atau Kadipaten Pakualaman sebagai izin pemanfaatan hak atas tanah milik kesultanan atau kadipaten.

Serat kekancingan diberikan kepada masyarakat atau institusi dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang atau diperbarui.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi menegaskan bahwa penyerahan dokumen legal ini merupakan wujud komitmen Keraton Yogyakarta dalam memberikan rasa aman bagi warga pemanfaat tanah kagungan dalem.

Baca Juga:

"Semoga tanah tersebut bisa terjaga sampai 1.000 tahun ke depan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar anak cucu bisa merasakan kenyamanan," ujar GKR Mangkubumi di Balai Kalurahan Sumberharjo.

Dalam acara tersebut, GKR Mangkubumi turut memberikan edukasi mengenai silsilah serta latar belakang kebijakan Serat Kekancingan.

GKR Mangkubumi menyerahkan serat kekancingan kepada 83 warga Sleman yang terdampak gempa bumi pada 2006.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   serat kekancingan keraton jogja keraton yogyakarta warga Sleman gempa 2006

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU