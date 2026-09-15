Tren Pernikahan di Sewon Meningkat Berkat Program Nikah Massal

jogja.jpnn.com, BANTUL - Angka pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Data dari Kementerian Agama Kanwil DIY menunjukkan pada 2019 angka pernikahan di Jogja mencapai 24.462 pasangan.

Jumlah tersebut terus merosot dari tahun ke tahun hingga menjadi 18.490 pernikahan pada 2025.

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Kepala KUA Sewon Mustafied Amna mengatakan penurunan ini bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh perubahan dinamika jumlah populasi masyarakat sehingga tidak serta-merta mengindikasikan semakin banyaknya warga yang enggan menikah.

Berbeda dengan tren umum di DIY, jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Sewon, Kabupaten Bantul, justru menunjukkan lonjakan.

Jika pada 2024 terdapat sekitar 550 pernikahan, angka tersebut naik menjadi 630 pernikahan pada 2025.

Mustafied mengungkapkan salah satu faktor pendorong kenaikan ini adalah maraknya penyelenggaraan program nikah massal. Salah satunya adalah pernikahan massal yang melibatkan 20 pasangan di STTKD pada 2025.

KUA Sewon bergandengan tangan dengan Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) melalui program unggulan Golek Garwo.