ASUS Gelar Pameran di Jogja, Mengeklaim Kekuatan Perangkat Berstandar Militer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perusahaan perangkat keras komputer dan elektronik ASUS menggelar pameran bertajuk “ASUS No.1 Quality & Service 2026” di Kota Yogyakarta pada Selasa (15/9).

Dalam ajang ini, ASUS memamerkan ketahanan ekstrem lini laptop terbarunya dengan melakukan uji beban hingga 100 kilogram serta menjatuhkannya langsung di hadapan awak media.

Laptop yang diuji tampak tetap menyala dan berfungsi normal tanpa kendala meski menerima tekanan berat dan benturan keras.

Ketahanan tersebut diperoleh berkat sertifikasi standar militer MIL-STD 810H serta jaminan garansi resmi hingga tiga tahun untuk memberikan rasa aman penuh bagi para pengguna.

Country Marketing Manager ASUS Indonesia Davina Larissa mengatakan ASUS kini tidak hanya menonjolkan inovasi dan performa, tetapi juga desain yang stylish lewat kampanye Pick Your Vibe.

"Ada sisi lain juga yang kami update tahun ini, yaitu ASUS bukan sekadar inovasi dan performa. Desain dan stylish kami juga terdepan. Makanya ASUS datang dengan Pick Your Vibe," katanya.

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Menurutnya, laptop saat ini telah bertransformasi menjadi bentuk identitas dan kepribadian penggunanya.

Lini ASUS Vivobook kini hadir dalam pilihan warna yang lebih personal, mulai dari ASUS Vivobook 14 berbasis AI hingga ASUS Vivobook Go 14 yang menyasar segmen pelajar.