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Info Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Rabu 16 September 2026

Rabu, 16 September 2026 – 08:54 WIB
Info Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Rabu 16 September 2026 - JPNN.com Jogja
Layanan SIM Keliling Yogyakarta hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling dan Satpas pada hari ini, Rabu (16/9/2026).

Layanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, sedangkan permohonan SIM Baru tetap dilayani di Satpas Polresta/Polres masing-masing.

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Rabu 16 September 2026.

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1. Kabupaten Sleman
SIM MADE (SIM Masuk Desa): Halaman STP AMPTA Yogyakarta (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)
Satpas Polresta Sleman: Jl. Magelang (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)

2. Kabupaten Gunungkidul
SIMPITU: Toserba Sambipitu, Patuk (Pukul 09.00 WIB – Selesai)
Satpas Polres Gunungkidul: Mako Polres Gunungkidul (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)

3. Kabupaten Bantul
Satpas Polres Bantul: Mako Polres Bantul (Pukul 08.00 – 10.00 WIB)
(Catatan: Untuk bus SIM Keliling Kabupaten Bantul tidak ada jadwal operasional pada hari ini).

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Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM
Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diimbau untuk menyiapkan berkas administratif berikut dari rumah:

  • E-KTP asli beserta fotokopi (3 lembar).
  • SIM Lama asli yang masih berlaku beserta fotokopi (3 lembar).
  • Surat Keterangan Kesehatan dan Tes Psikologi (dapat diperoleh di lokasi pelayanan).
  • Tanda bukti kepesertaan aktif JKN/BPJS Kesehatan (wajib dilampirkan).

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean serta memastikan seluruh berkas telah lengkap sebelum menuju lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Rabu 16 September 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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