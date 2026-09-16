Info Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Rabu 16 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling dan Satpas pada hari ini, Rabu (16/9/2026).
Layanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, sedangkan permohonan SIM Baru tetap dilayani di Satpas Polresta/Polres masing-masing.
Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Rabu 16 September 2026.
1. Kabupaten Sleman
SIM MADE (SIM Masuk Desa): Halaman STP AMPTA Yogyakarta (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)
Satpas Polresta Sleman: Jl. Magelang (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)
2. Kabupaten Gunungkidul
SIMPITU: Toserba Sambipitu, Patuk (Pukul 09.00 WIB – Selesai)
Satpas Polres Gunungkidul: Mako Polres Gunungkidul (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)
3. Kabupaten Bantul
Satpas Polres Bantul: Mako Polres Bantul (Pukul 08.00 – 10.00 WIB)
(Catatan: Untuk bus SIM Keliling Kabupaten Bantul tidak ada jadwal operasional pada hari ini).
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Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diimbau untuk menyiapkan berkas administratif berikut dari rumah:
- E-KTP asli beserta fotokopi (3 lembar).
- SIM Lama asli yang masih berlaku beserta fotokopi (3 lembar).
- Surat Keterangan Kesehatan dan Tes Psikologi (dapat diperoleh di lokasi pelayanan).
- Tanda bukti kepesertaan aktif JKN/BPJS Kesehatan (wajib dilampirkan).
Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean serta memastikan seluruh berkas telah lengkap sebelum menuju lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Rabu 16 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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