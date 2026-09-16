Info Layanan SIM Keliling di Wilayah DIY Hari Ini, Rabu 16 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling dan Satpas pada hari ini, Rabu (16/9/2026).

Layanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, sedangkan permohonan SIM Baru tetap dilayani di Satpas Polresta/Polres masing-masing.

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Rabu 16 September 2026.

1. Kabupaten Sleman

SIM MADE (SIM Masuk Desa): Halaman STP AMPTA Yogyakarta (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)

Satpas Polresta Sleman: Jl. Magelang (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)

2. Kabupaten Gunungkidul

SIMPITU: Toserba Sambipitu, Patuk (Pukul 09.00 WIB – Selesai)

Satpas Polres Gunungkidul: Mako Polres Gunungkidul (Pukul 08.00 – 11.00 WIB)

3. Kabupaten Bantul

Satpas Polres Bantul: Mako Polres Bantul (Pukul 08.00 – 10.00 WIB)

(Catatan: Untuk bus SIM Keliling Kabupaten Bantul tidak ada jadwal operasional pada hari ini).

Persyaratan Dokumen Perpanjangan SIM

Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diimbau untuk menyiapkan berkas administratif berikut dari rumah:

E-KTP asli beserta fotokopi (3 lembar).

SIM Lama asli yang masih berlaku beserta fotokopi (3 lembar).

Surat Keterangan Kesehatan dan Tes Psikologi (dapat diperoleh di lokasi pelayanan).

Tanda bukti kepesertaan aktif JKN/BPJS Kesehatan (wajib dilampirkan).

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna mengantisipasi antrean serta memastikan seluruh berkas telah lengkap sebelum menuju lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)