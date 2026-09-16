Koneksi Bandara ke Lereng Merapi, Tersedia Trans Jogja Adisucipto–Terminal Pakem
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi umum Trans Jogja terus memperluas jangkauan aksesibilitas masyarakat dan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui Jalur 14, Trans Jogja menghubungkan secara langsung kawasan timur Yogyakarta dari Halte Bandara Adisucipto menuju Terminal Pakem di kawasan lereng Gunung Merapi.
Rute ini hadir sebagai solusi perjalanan yang efisien, terjangkau, dan nyaman, baik bagi warga lokal yang beraktivitas sehari-hari maupun wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Kaliurang dan sekitarnya.
Detail Rute Perjalanan
Jalur 14 melintasi sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, hingga kawasan pemukiman padat di Kabupaten Sleman.
Rute Keberangkatan (Bandara Adisucipto → Terminal Pakem):
Titik Awal: Halte TJ Bandara Adisucipto
Area Depok & Ring Road: Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogya ? TJ RRU Disnaker ? SMKN 1 Depok ? SD N 1 Depok ? Kantor Urusan Agama Depok
Kawasan Pendidikan Tajem & Wedomartani: MAN 2 Sleman ? Kampus Unriyo ? SMA Budi Mulia Dua ? Indomaret Pokoh Sambiroto ? Kantor Desa Wedomartani
Kawasan Ngemplak & Jangkang: Simpang Babadan ? Simpang Selomartani ? Simpang Kabunan ? Halte Raya Kabunan ? RS Kemasan ? Dusun Kenthi ? Simpang Pasar Jangkang ? Puskesmas Ngemplak 2
Beriku ini kami informasikan rute perjalanan Trans Jogja dari Bandara Adisucipto menuju terminal Pakem yang terletak di kaki Gunung Merapi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News