JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Koneksi Bandara ke Lereng Merapi, Tersedia Trans Jogja Adisucipto–Terminal Pakem

Koneksi Bandara ke Lereng Merapi, Tersedia Trans Jogja Adisucipto–Terminal Pakem

Rabu, 16 September 2026 – 09:02 WIB
Koneksi Bandara ke Lereng Merapi, Tersedia Trans Jogja Adisucipto–Terminal Pakem - JPNN.com Jogja
Rute bus trans Jogja ke tempat wisata favorit (Foto: Dok. Dishub DIY)

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi umum Trans Jogja terus memperluas jangkauan aksesibilitas masyarakat dan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Jalur 14, Trans Jogja menghubungkan secara langsung kawasan timur Yogyakarta dari Halte Bandara Adisucipto menuju Terminal Pakem di kawasan lereng Gunung Merapi.

Rute ini hadir sebagai solusi perjalanan yang efisien, terjangkau, dan nyaman, baik bagi warga lokal yang beraktivitas sehari-hari maupun wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Kaliurang dan sekitarnya.

Baca Juga:

Detail Rute Perjalanan
Jalur 14 melintasi sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, hingga kawasan pemukiman padat di Kabupaten Sleman.

Rute Keberangkatan (Bandara Adisucipto → Terminal Pakem):
Titik Awal: Halte TJ Bandara Adisucipto

Area Depok & Ring Road: Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogya ? TJ RRU Disnaker ? SMKN 1 Depok ? SD N 1 Depok ? Kantor Urusan Agama Depok

Baca Juga:

Kawasan Pendidikan Tajem & Wedomartani: MAN 2 Sleman ? Kampus Unriyo ? SMA Budi Mulia Dua ? Indomaret Pokoh Sambiroto ? Kantor Desa Wedomartani

Kawasan Ngemplak & Jangkang: Simpang Babadan ? Simpang Selomartani ? Simpang Kabunan ? Halte Raya Kabunan ? RS Kemasan ? Dusun Kenthi ? Simpang Pasar Jangkang ? Puskesmas Ngemplak 2

Beriku ini kami informasikan rute perjalanan Trans Jogja dari Bandara Adisucipto menuju terminal Pakem yang terletak di kaki Gunung Merapi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   trans Jogja trans jogja hari ini rute trans jogja rute trans jogja ke gunung merapi trans jogja ke gunung merapi terminal pakem bandara Adisucipto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU