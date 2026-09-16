Agenda FKY Hari Ke-4, Rabu 16 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.
Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.
Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.
Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:
- 10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan
- 10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca
- 10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon
- 10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan
- Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY
- 17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot
- 10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari ketiga, Rabu 16 September 2026:
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- 08:00 - 13:00: Kompetisi BASAS (Bahasa & Sastra) oleh Dinas Kebudayaan Prov. DIY — Panggung Taling & Tarung
- 14:00 - 15:00: Podol-Podol "Eksistensi Aksara Jawa di Era Digital" (Erlin Aryulita - SEGAJABUNG) — Panggung Tarung
- 15:00 - 16:00: Podol-Podol "Pijat Hermassage - Pemberdayaan Masyarakat Combongan" (Herlina Suharjono) — Panggung Tarung
- 15:30 - 17:30: Jathilan Turonggo Satrio Mudho — Panggung Taling
- 15:30 - 17:30: Lokakarya "Unen-Unen Hari Ini!" Pop Up Journaling (Aphrodita Wibowo) — Ayo Sinau
- 16:00 - 16:45: Lokakarya PAGER (Lekman.lab: Fog String dan Charmingbell) — Panggung Tarung
- 16:45 - 17:30: Artist Talk: Linda Mayasari x Tatkala Sandya — Panggung Tarung
- 17:45 - 18:45: Pemutaran Film FFPJ — Pojok Sorot
- 18:00 - 18:30: Montro (Paguyuban Seniman Tari Bantul) — Panggung Taling
- 19:00 - 22:30: Orkes Keroncong Birama Keroncong Muda — Panggung Tarung
- 19:00 - 19:30: Seniman Kolaborator (Linda Mayasari x Tatkala Sandya) — Panggung Taling
- 19:45 - 20:15: Kroncong Mataraman Omah Cangkem — Panggung Taling
- 20:30 - 21:00: Langen Carita Wohing Pakarti Kabupaten Bantul — Panggung Taling
- 21:15 - 22:15: Pendhoza — Panggung Taling
Bagi Anda yang ingin berkunjung ke FKY 2026 pada hari ini, Rabu 16 September 2026, bisa mengecek terlebih dahulu agendanya.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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