Polisi Belum Putuskan Izin Penonton Derbi PSIM Vs PSS Sleman, Tergantung Hal Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) hingga kini masih belum mengeluarkaan keputusan final terkait izin kehadiran penonton dalam pertandingan derbi sengit antara PSIM Yogyakarta melawan PSS Sleman pada kompetisi Super League 2026/2027.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihak kepolisian masih mencermati perkembangan dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan resmi.

Menurut Ihsan, analisis dan evaluasi mendalam akan terus dilakukan hingga mendekati hari H pertandingan.

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“Kami tentunya akan mencermati perkembangan situasi di lapangan. Jadi, keputusan finalnya nanti berdasarkan analisa dan evaluasi perkembangan situasi terkini dan di lapangan," ujar Kombes Pol Ihsan di Sleman, Rabu (16/9).

Pascapenandatanganan kesepakatan damai antara manajemen, jajaran kepolisian, dan kelompok suporter kedua tim, implementasi di lapangan menjadi kunci utama penilaian.

Ihsan menegaskan bahwa Polda DIY akan mengutamakan keselamatan warga, suporter, dan situasi kondusif Yogyakarta.

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Polda DIY telah menyiapkan sistem pengamanan berlapis di stadion serta pengawalan dari titik keberangkatan suporter.

Pilisi juga disebut sudah memetakan titik-titik rawan gesekan, khususnya di sepanjang jalur lalu lintas yang berpotensi dilalui massa suporter, dengan melibatkan jajaran Polres setempat