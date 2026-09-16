Pemkab Kulon Progo Ingin Bangun Rumah Sakit di Wilayah Utara

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana mengusulkan pembangunan rumah sakit baru di kawasan utara Kulon Progo.

Langkah ini diambil guna mengatasi ketimpangan akses serta mendekatkan fasilitas kesehatan bagi warga yang tinggal di kawasan pegunungan.

Saat ini, masyarakat di empat hingga lima kapanewon (kecamatan), seperti Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap belum memiliki akses langsung ke fasilitas rumah sakit.

Jika ingin menjangkau rumah sakit tipe B atau C, warga terpaksa menempuh perjalanan sekitar 1 hingga 1,5 jam akibat medan pegunungan dan jarak yang jauh.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan selama ini warga di wilayah utara hanya mengandalkan layanan puskesmas.

Kondisi ini menjadi kendala besar ketika terdapat pasien kritis atau membutuhkan penanganan medis berat yang harus dirujuk ke RSUD Wates maupun RSUD Nyi Ageng Serang.

Usulan pembangunan rumah sakit tipe D atau C ini telah disampaikan secara lisan kepada Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dan langsung mendapat respons positif dari Kementerian Kesehatan.

"Alhamdulillah, beliau merespons dengan baik dan meminta untuk segera direalisasikan karena ini kebutuhan mendesak," ujar Ambar di Kulon Progo, Rabu (16/9).