Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 17 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghadirkan layanan SIM keliling untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi.

Layanan luar kantor ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi pemohon SIM baru maupun SIM yang sudah melewati batas masa berlaku, pendaftaran tetap dialihkan secara langsung ke Kantor Satpas masing-masing wilayah.

Berikut perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul untuk hari ini, Kamis 17 September 2026:

Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE (SIM Masuk Desa): Halaman STP AMPTA Yogyakarta, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIMMADE: Balai Kalurahan Siraman, Wonosari, pukul 09.00 WIB – selesai

Kabupaten Bantul

SIM Keliling: Kalurahan Wukirsari, Imogiri, pukul 08.00 – 10.00 WIB

Syarat Berkas Perpanjangan SIM:

- E-KTP asli beserta fotokopi (3 lembar)