JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 17 September 2026

Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 17 September 2026

Kamis, 17 September 2026 – 10:12 WIB
Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Kamis 17 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Jogja. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghadirkan layanan SIM keliling untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi.

Layanan luar kantor ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi pemohon SIM baru maupun SIM yang sudah melewati batas masa berlaku, pendaftaran tetap dialihkan secara langsung ke Kantor Satpas masing-masing wilayah.

Baca Juga:

Berikut perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul untuk hari ini, Kamis 17 September 2026:

Kabupaten Sleman
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE (SIM Masuk Desa): Halaman STP AMPTA Yogyakarta, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kabupaten Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
SIMMADE: Balai Kalurahan Siraman, Wonosari, pukul 09.00 WIB – selesai

Baca Juga:

Kabupaten Bantul
SIM Keliling: Kalurahan Wukirsari, Imogiri, pukul 08.00 – 10.00 WIB

Syarat Berkas Perpanjangan SIM:
- E-KTP asli beserta fotokopi (3 lembar)

Berikut perincian lokasi dan jam operasional pelayanan SIM di Sleman, Gunungkidul, dan Bantul untuk hari ini, Kamis 17 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini Jadwal SIM keliling sim keliling Jogja sim keliling hari ini di jogja info sim keliling

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU