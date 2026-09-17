Agenda FKY Hari Ke-5, Kamis 17 September 2026: Ada Orkes Keroncong
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026 resmi bergulir pada hari ini, Minggu 13 September 2026.
Mengusung tajuk "AKSARA", FKY edisi tahun ini menjadikan tema bahasa sebagai pintu utama untuk membaca ulang identitas, sejarah, serta pergeseran sosial masyarakat Yogyakarta.
Berlokasi di Lapangan Beran, Sleman (Eks Pabrik Gula Beran), perhelatan ini berlangsung hingga 19 September 2026 dan terbuka untuk umum secara GRATIS.
Rangkaian pembukaan diawali dengan tradisi TasakuRUN, di mana ubarampe diserahkan dari FJ Kunting kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dilanjutkan dengan doa bersama, pemancangan bambu pertama, hingga pemotongan tumpeng.
Masyarakat bisa menyaksikan beragam kegiatan FKY yang akan berlangsung selama tujuh hari sejak pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB:
10:00 - 22:00: Permainan Tradisional (Kolaborasi bersama Peken Klangenan Kotagede) — Area Ayo Dolanan
10:00 - 22:00: Si Yokca - Perpustakaan Keliling (Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) — Area Ayo Maca
10:00 - 22:00: Open Studio Tactic Plastic, Sedekah Sampah Surya Mulya, DLH Sleman, Paste Lab — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: "Temukan, Bagikan, Tambahkan ke Peta Hijau" (Oleh Peta Hijau Yogyakarta) — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: Pasar Pangkon — Area Pasar Pangkon
10:00 - 22:00: Pasar Saptawara (UMKM Paguyuban setempat) — Luar Area Lapangan
Sak Penake Dhewe: Pasar Wigyan — Keliling Area FKY
17:45 - 18:45: Pemutaran Film (Oleh Festival Film Pelajar Jogjakarta / FFPJ) — Area Pojok Sorot
10:00 - 15:00 (Khusus Hari 2 & 3): Cek Kesehatan Gratis — Luar Area Lapangan
Baca Juga:
Selain program harian yang dapat diakses sepanjang hari dari pukul 10.00–22.00 WIB, seperti Pasar Pangkon, Permainan Tradisional, dan Perpustakaan Keliling Si Yokca, berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan pada hari ketiga, Kamis 17 September 2026:
14:15 - 15:15: Podol-Podol "Saat Desa Tak Lagi Ditinggalkan Tapi Dibanggakan Anak Muda" (Laboratorium Sedusun Gunung Kidul) — Panggung Tarung
15:00 - 16:30: Lokakarya PAGER Listening Session Live Performance (Muztika Accoustic) — Pasar Pangkon
15:30 - 17:30: Srikandhi nDadak Budoyo — Panggung Taling
16:00 - 17:00: "Dongeng Satwa Nusantara" bersama Guru Bumi — Ayo Sinau
16:30 - 17:30: Jathilan Kudho Pradoto — Panggung Taling
16:30 - 17:30: Podol-Podol Performing Culinary "Rujak Bubeg" (Laboratorium Sedusun Gunung Kidul) — Pasar Pangkon
16:45 - 17:30: Artist Talk: Scholastica Wahyu Pribadi x Loka Art Studio — Panggung Tarung
17:45 - 18:45: "Klenting Kuning Krama" (Murih Marsudi Budoyo) — Panggung Taling
17:45 - 18:45: Pemutaran Film FFPJ — Pojok Sorot
19:00 - 19:30: Seniman Kolaborator (Scholastica Wahyu Pribadi x Loka Art Studio) — Panggung Taling
19:00 - 22:30: Orkes Keroncong Tuna Laras — Panggung Tarung
19:45 - 20:15: Thoklik Kembang Mojo — Panggung Taling
20:30 - 22:00: CSGK Manthous ft. Dhimas Tedjo — Panggung Taling
Berikut adalah susunan acara khusus di panggung utama dan sudut pertunjukan FKY pada hari kelima, Kamis 17 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News