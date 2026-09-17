Rute Trans Jogja dari Giwangan Menuju RS Bethesda dan RSUP Dr Sardjito

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik Trans Jogja Jalur 4A terus menjadi pilihan praktis bagi warga Yogyakarta yang membutuhkan akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan.

Mengusung rute melingkar (looping), armada ini menghubungkan bagian selatan Kota Jogja dari Terminal Giwangan menuju kawasan utara seperti Stasiun Lempuyangan, RSUP Dr. Sardjito, RS Bethesda, area kampus UGM, hingga Terminal Condongcatur sebelum kembali ke titik awal.

Akses Fasilitas Publik Strategis

Jalur 4A melintasi sejumlah titik vital kota yang memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari:

- Fasilitas Kesehatan: Halte RS Bethesda, Halte TJ Cik Di Tiro 2, dan Halte RS Sardjito (Barat).

- Simpul Transportasi: Terminal Giwangan, Stasiun Lempuyangan, dan Terminal Condongcatur.

Kawasan Pendidikan: UKDW, SMPN 1 Yogyakarta, Vokasi UGM, FKG UGM, MM UGM, Universitas Sanata Dharma, SMA De Britto, UIN Sunan Kalijaga, APMD, SMK N 5, serta UTY Glagahsari.

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Segmen 1 (Terminal Giwangan menuju RSUP Dr. Sardjito)

Perjalanan dimulai dari Terminal Giwangan, dilanjutkan menuju TPB Pasar Giwangan 1, TPB Gudang SGM, Halte Muhammadiyah 3, TPB Jl. Pramuka, TPB Pasar Sepeda Tunjungsari, Nyutran Tamansiswa, Wirogunan (Barat), Pasar Sentul (Selatan), Museum Biologi, Hayam Wuruk (Barat), TPB Pasar Lempuyangan, Stasiun Lempuyangan, Halte Kridosono, UKDW, Halte RS Bethesda, Halte TJ Cik Di Tiro 2, TPB SMPN 1 Yogyakarta, Vokasi UGM, FKG UGM (Selatan), dan tiba di Halte RS Sardjito (Barat).

Segmen 2 (RSUP Dr. Sardjito menuju Terminal Condongcatur)

Dari RSUP Dr. Sardjito, bus melanjutkannya ke MM UGM, TPB Hotel Vidi Jakal, Hokben Jakal (Barat), Halte TJ RRU Kentungan, dan masuk ke Terminal Condong Catur.