Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 17 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah bioskop di Yogyakarta menyajikan deretan film terbaru mulai dari komedi lokal, horor mencekam, hingga blockbuster internasional.
Bagi Angda yang ingin menonton film-film terbaik hari ini, bisa berkunjung ke Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall dan Transmart Maguwo.
Berikut adalah panduan jadwal tayang di lima bioskop utama Jogja untuk menyempurnakan rencana nonton Anda hari ini, Kamis 17 September 2026.
1. Plaza Ambarrukmo (XXI)
Baby Udon (SU | 119 Menit): 11:55
Istimewa (R13+ | 115 Menit): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Agensi Rumah Tangga (R17+ | 103 Menit): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Munafik: Melawan Iblis (R17+ | 94 Menit): 12:10, 16:15, 20:20
Resident Evil (R17+ | 97 Menit): 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Fall 2: Deadpoint (R13+ | 106 Menit): 14:15, 18:20
Insidious: Out of the Further: 14:15, 16:25, 18:40, 20:50
2. Empire XXI
Agensi Rumah Tangga (R13+ | 113 Menit): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Operasi Pesta Copet (R17+ | 94 Menit): 12:10, 14:25, 18:30
Resident Evil (R17+): 12:15, 13:00, 14:10, 14:55, 16:05, 16:50, 18:00, 18:45, 19:55, 20:40
Fall 2: Deadpoint (R17+ | 97 Menit): 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Suanggi: Ilmu Kutukan (R21+ | 88 Menit): 16:40, 20:45
3. Jogja City Mall (XXI)
Operasi Pesta Copet: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Insidious: Out of the Further (R13+ | 106 Menit): 12:10, 14:15, 16:20, 18:25
Fall 2: Deadpoint (R17+ | 97 Menit): 12:20, 14:15, 16:10, 18:05, 20:00
Agensi Rumah Tangga (R13+ | 115 Menit): 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Resident Evil (R17+): 13:20, 15:10, 17:00, 18:50, 20:40
Urang Bunian (R13+ | 88 Menit): 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30
Hope (R13+ | 156 Menit): 20:35
4. Pakuwon Mall (CGV)
- Fall 2: Deadpoint (17+ | Rp 42.000): 12:35, 16:50
- Hope (13+)
Velvet 2D (Rp 150.000): 13:10
Regular 2D (Rp 42.000): 17:50
- Agensi Rumah Tangga (13+)
Regular 2D (Rp 42.000): 12:40, 15:05, 17:30, 19:55
SphereX 2D (Rp 42.000): 19:00
- Resident Evil (17+)
ScreenX 2D (Rp 52.000): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
4DX 2D (Rp 85.000): 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45
SphereX 2D (Rp 42.000): 13:00, 15:00, 17:00
Velvet 2D (Rp 150.000): 16:10, 18:10, 20:10
Regular 2D (Rp 42.000): 19:00, 21:00
- Insidious: Out of the Further (13+ | Regular Rp 42.000): 14:35, 20:50
5. CGV Transmart Maguwo
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (13+): 17:10, 20:55
Istimewa (SU): 13:40, 16:05, 18:30
Akal Imitasi (SU): 13:00, 15:05
Agensi Rumah Tangga (13+): 13:20, 15:40, 18:00
Resident Evil (17+): 13:50, 18:45, 20:45
Operasi Pesta Copet (13+): 19:25
Spider-Man: Brand New Day (13+): 15:50, 20:20
Berikut adalah panduan jadwal tayang di lima bioskop utama Jogja untuk menyempurnakan rencana nonton Anda hari ini, Kamis 17 September 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News