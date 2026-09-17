PT KAI Akan Memperluas Sisi Selatan Stasiun Lempuyangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta sedang menata dan memperluas sisi selatan Stasiun Lempuyangan.

Langkah awal yang dilakukan perusahaan milik negara itu adalah dengan memisahkan jalan akses khusus menuju Stasiun Lempuyangan untuk naik/turun penumpang dan akses jalan umum.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa langkah ini sebagai upaya mengembangkan konektivitas antarmoda.

"Penataan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan wisatawan dalam aksesbilitas transportasi yang ke depannya akan dikembangkan menjadi simpul integrasi antarmoda ideal untuk mendukung mobilitas," katanya, Selasa (15/9).

Menurutnya, wacana tersebut sesuai dengan visi KAI dalam mengoptimalkan stasiun menjadi ruang publik untuk menghubungkan place-people-communities.

Pihaknya meyakini pengembangan akan mendukung peningkatan pariwisata dan ekonomi lokal di Yogyakarta dan sekitarnya.

Stasiun Lempuyangan sendiri menjadi salah satu pintu masuk wisatawan dan masyarakat ke Yogyakarta.

Volume penumpang di Stasiun Lempuyangan pada 2025 tercatat naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.