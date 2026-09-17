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PT KAI Akan Memperluas Sisi Selatan Stasiun Lempuyangan

Kamis, 17 September 2026 – 13:00 WIB
PT KAI Akan Memperluas Sisi Selatan Stasiun Lempuyangan - JPNN.com Jogja
Kondisi di Stasiun Lempuyangan. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta sedang menata dan memperluas sisi selatan Stasiun Lempuyangan.

Langkah awal yang dilakukan perusahaan milik negara itu adalah dengan memisahkan jalan akses khusus menuju Stasiun Lempuyangan untuk naik/turun penumpang dan akses jalan umum.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa langkah ini sebagai upaya mengembangkan konektivitas antarmoda.

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"Penataan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan wisatawan dalam aksesbilitas transportasi yang ke depannya akan dikembangkan menjadi simpul integrasi antarmoda ideal untuk mendukung mobilitas," katanya, Selasa (15/9).

Menurutnya, wacana tersebut sesuai dengan visi KAI dalam mengoptimalkan stasiun menjadi ruang publik untuk menghubungkan place-people-communities.

Pihaknya meyakini pengembangan akan mendukung peningkatan pariwisata dan ekonomi lokal di Yogyakarta dan sekitarnya.

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Stasiun Lempuyangan sendiri menjadi salah satu pintu masuk wisatawan dan masyarakat ke Yogyakarta.

Volume penumpang di Stasiun Lempuyangan pada 2025 tercatat naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jadi salah satu gerbang wisatawan ke Jogja, PT KAI bakal memperluas sisi selatan Stasiun Lempuyangan. Akses umum dan jalan penumpang akan dipisah.
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TAGS   PT KAI Daop 6 Yogyakarta stasiun Lempuyangan penataan stasiun renovasi stasiun lempuyangan penataan stasiun lempuyangan

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