Seabrek Persoalan Fiskal Indonesia yang Bersifat Struktural

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan untuk kedua kalinya dalam periode Kabinet Merah Putih dinilai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar keuangan negara. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto menegaskan bahwa tantangan fiskal Indonesia saat ini bersifat struktural dan membutuhkan konsistensi arah kebijakan, bukan sekadar pergantian figur menteri.

Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Akbar, perhatian utama pemerintah seharusnya tertuju pada penyelesaian rentetan tekanan APBN yang kian kompleks.

Akbar membeberkan bahwa postur APBN saat ini menghadapi tekanan hebat akibat melesetnya sejumlah asumsi makro dari kondisi aktual.

Nilai tukar rupiah yang terus bergerak di atas asumsi Rp 16.500 per dolar AS serta tingginya harga minyak dunia berdampak langsung pada membengkaknya beban subsidi, kompensasi energi, hingga bunga utang valuta asing.

"Dengan utang pemerintah yang telah menembus Rp 10.294 triliun dan beban bunga sekitar Rp 599 triliun per tahun, batas defisit 3 persen memang masih terjaga, tetapi ruang fiskalnya makin sempit," papar Akbar, dikutip dari laman resmi UGM.

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Di sisi penerimaan, rasio pajak terhadap PDB yang masih bertahan di kisaran 12 persen dinilai belum tumbuh seimbang dengan laju perekonomian.

Dominasi sektor informal dan sempitnya basis pajak membuat tambahan pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi optimal pada kas negara.