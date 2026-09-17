Pemerintah DIY Kebut Sertifikasi 41.877 Bidang Tanah Kasultanan dan Kadipaten

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggejot pendaftaran alas hak serta pensertifikatan Tanah Kasultanan (Sultan Ground/SG) dan Tanah Kadipaten (Pakualam Ground/PAG).

Langkah itu dilakukan guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Adi Bayu Kristanto mengungkapkan bahwa dari total target 41.877 bidang tanah, sebagian besar sudah berhasil terdaftar.

"Dari target RPJMD DIY 2022-2027 yang 41.877 bidang tanah, hingga saat ini realisasi pendaftaran telah mencapai 31.774 bidang atau 75,87 persen," ujar Adi Bayu di Yogyakarta, Rabu (16/9).

Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan hingga 2026 ini, sisa bidang tanah yang belum terdaftar akan terus diupayakan percepatannya agar target dapat tercapai sepenuhnya sebelum masa RPJMD berakhir.

Guna menunjang efisiensi administrasi pertanahan, Pemerintah DIY meluncurkan inovasi aplikasi bernama Latar Adipati.

Aplikasi ini berfungsi sebagai pintu tunggal (single window) dalam proses penerbitan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Kehadiran Latar Adipati diharapkan mampu menyederhanakan alur layanan perizinan dan pemanfaatan tanah, mempercepat koordinasi antarinstansi terkait, serta memudahkan pemantauan (monitoring) proses penerbitan rekomendasi secara real-time.