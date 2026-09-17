Kakao yang Tumbuh Subur di Kawasan Karst Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Identik dengan bentang alam batu gamping dan ancaman kekeringan, lahan pekarangan di Kabupaten Gunungkidul ternyata menyimpan potensi pertanian yang besar.

Lebih dari 53 persen wilayah Gunungkidul, atau sekitar 807 kilometer persegi, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu.

Namun, di balik keterbatasan lahan dan pasokan air, para petani setempat berhasil membudidayakan tanaman kakao hingga berkembang menjadi penggerak ekonomi baru dari hulu ke hilir.

Geliat ini salah satunya tumbuh pesat di Dusun Gambiran, Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk. Di kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan ini, kakao tidak ditanam di perkebunan skala besar, melainkan memanfaatkan pekarangan sempit warga dan ditanam berselang-seling di antara tanaman naungan lainnya.

Paryanto (50), salah seorang petani kakao di Dusun Gambiran, merintis budi daya ini sejak 2004 sebelum akhirnya fokus secara intensif pada 2009.

Karakter kakao sebagai tanaman hutan yang membutuhkan naungan dinilai sangat pas dengan ekosistem Gunungkidul.

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"Kakao cocok tumbuh di Gunungkidul yang sebagian besar merupakan kawasan hutan karena pohon kakao itu tanaman hutan. Lebih efektif karena dalam satu lahan bisa menanam lebih dari satu komoditas," ujar Paryanto saat ditemui di kediamannya, Jumat (11/9).

Pola penanaman memanfaatkan pekarangan dan lahan tidur ini secara alami sejalan dengan Program Lumbung Mataraman Pemerintah DIY untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.