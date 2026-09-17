Mahasiswa UGM Kembangkan Ekstrak Biji Pepaya dan Carica untuk Kendalikan Cacing Hati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Infeksi cacing hati (Fasciola sp.) atau fasciolosis masih menjadi ancaman serius bagi industri peternakan sapi. Selain merugikan peternak karena menurunkan produktivitas ternak dan membuat organ hati sapi harus diafkir saat pemotongan, penyakit ini juga bersifat zoonotik yang dapat menginfeksi manusia.

Menjawab tantangan tersebut, lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE) 2026 bernama "FASCIORICA" menguji potensi ekstrak biji pepaya (Carica papaya L.) dan carica (Vasconcellea pubescens) sebagai kandidat agen ovisidal (pemusnah telur) alami terhadap telur Fasciola sp.

Tim lintas disiplin ini diketuai oleh Nabila Hanifa Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2024, bersama empat anggotanya, yaitu Annisa Azka Nadine Wiseman (Fakultas Biologi 2024), Fitriana Tsabita Utami (Fakultas Kimia 2024), Aulia Tamara Jannati (Program Studi Gizi 2024), dan Putri Lala Kirana (Pengembangan Produk Agroindustri 2024).

Penelitian ini berada di bawah bimbingan dosen Fakultas Kedokteran Hewan UGM Vika Ichsania Ninditya.

Nabila Hanifa Putri mengatakan penelitian ini berfokus pada eksplorasi potensi bahan alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, prevalensi fasciolosis pada sapi tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 47,2 persen.

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Di sisi lain, pengendalian parasit pada ternak selama ini masih sangat bergantung pada penggunaan obat sintetis yang memiliki sejumlah tantangan, seperti risiko resistensi dan perbedaan efektivitas terhadap stadium parasit.

“Kami ingin melihat apakah bahan yang selama ini dianggap sebagai sisa pengolahan buah dapat memiliki nilai tambah dalam pengendalian parasit,” ujar Nabila dalam keterangannya, Rabu (16/9).