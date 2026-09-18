Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Jumat 18 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah DIY kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling dan gerai terpadu bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya pada hari ini, Jumat (18/9/2026).

Layanan keliling ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Bagi warga yang ingin mengurus SIM baru, proses pembuatan tetap diwajibkan datang langsung ke kantor SATPAS Mako

Polres/Polresta di wilayah masing-masing.

Sleman

SATPAS Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Layanan SIMMADE & SCH Malam: Tidak beroperasi/libur hari ini.

Gunungkidul

SATPAS Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB

SIM STATION (Terminal Dhaksinarga Wonosari): Pukul 09.00 WIB – Selesai

Bantul

SATPAS Polres Bantul / Layanan Utama: Sesuai jam operasional markas.

Layanan SIM Keliling Luar (Mobile): Tidak ada jadwal pengoperasian di lokasi luar hari ini.

Syarat Perpanjangan SIM

- Fotokopi E-KTP dan SIM lama (masing-masing 3 lembar).

- Surat keterangan sehat jasmani dari dokter.