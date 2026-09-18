The Legend of Roro Jonggrang Digelar Malam Ini di Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Candi Prambanan kembali memanjakan para wisatawan dengan sajian seni budaya yang memukau.

Malam ini, Jumat (18/9/2026), pementasan kontemporer bertajuk The Legend of Roro Jonggrang siap digelar di Trimurti Indoor Stage kompleks Candi Prambanan mulai pukul 19.30 WIB.

Pertunjukan ini mengangkat legenda populer di balik pembangunan Candi Prambanan, yakni kisah cinta antara Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso.

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Berbeda dengan Sendratari Ramayana yang bernuansa klasik murni, The Legend of Roro Jonggrang menyajikan paduan tari klasik kolosal yang dibalut dengan gaya tari modern.

Penampilan tersebut makin impresif berkat tata musik pengiring yang dinamis, tata cahaya profesional, serta penggunaan audiovisual yang selaras.

Kehadiran seni pertunjukan di kawasan cagar budaya Warisan Budaya Dunia UNESCO ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

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Selain menikmati keindahan arsitektur Candi Prambanan siang hari, para pengunjung dapat meresapi nilai-nilai cerita seni dan budaya Jawa yang dikemas secara hidup pada malam hari.

Pertunjukan malam ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal rutin bulanan untuk bulan September 2026.