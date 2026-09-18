JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini The Legend of Roro Jonggrang Digelar Malam Ini di Candi Prambanan

The Legend of Roro Jonggrang Digelar Malam Ini di Candi Prambanan

Jumat, 18 September 2026 – 09:44 WIB
The Legend of Roro Jonggrang Digelar Malam Ini di Candi Prambanan - JPNN.com Jogja
Sendratari Roro Jonggrang. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Candi Prambanan kembali memanjakan para wisatawan dengan sajian seni budaya yang memukau.

Malam ini, Jumat (18/9/2026), pementasan kontemporer bertajuk The Legend of Roro Jonggrang siap digelar di Trimurti Indoor Stage kompleks Candi Prambanan mulai pukul 19.30 WIB.

Pertunjukan ini mengangkat legenda populer di balik pembangunan Candi Prambanan, yakni kisah cinta antara Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso.

Baca Juga:

Berbeda dengan Sendratari Ramayana yang bernuansa klasik murni, The Legend of Roro Jonggrang menyajikan paduan tari klasik kolosal yang dibalut dengan gaya tari modern.

Penampilan tersebut makin impresif berkat tata musik pengiring yang dinamis, tata cahaya profesional, serta penggunaan audiovisual yang selaras.

Kehadiran seni pertunjukan di kawasan cagar budaya Warisan Budaya Dunia UNESCO ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Baca Juga:

Selain menikmati keindahan arsitektur Candi Prambanan siang hari, para pengunjung dapat meresapi nilai-nilai cerita seni dan budaya Jawa yang dikemas secara hidup pada malam hari.

Pertunjukan malam ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal rutin bulanan untuk bulan September 2026.

Pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang kembali akan digelar malam ini di kawasan Candi Prambanan. Cek harga tiketnya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   candi Prambanan sendratari Roro Jonggrang roro jonggrang the legend of roro jonggrang Dramatari Roro Jonggrang tiket the legend of roro jonggrang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU