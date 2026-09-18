Panduan Rute Trans Jogja dari Malioboro ke Bandara Adisucipto dan Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat dan wisatawan yang ingin bepergian dari kawasan Malioboro menuju Bandara Adisucipto hingga Candi Prambanan kini makin dimudahkan dengan layanan armada Trans Jogja.

Melalui rute Jalur 1A dan Jalur 1B, penumpang dapat melintasi sejumlah titik strategis kota Jogja dengan tarif terjangkau dan akses halte yang terintegrasi.

Malioboro ke Bandara Adisucipto & Candi Prambanan: Gunakan Jalur 1A. Penumpang dapat naik dari Halte Malioboro 1, Malioboro 2 (Kepatihan), atau Malioboro 3. Bus akan langsung menuju Halte TJ Bandara Adisucipto hingga pemberhentian terakhir di Terminal Prambanan.

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Malioboro ke Bandara Adisucipto (Rute Alternatif/Muter): Jalur 1B melintasi kawasan Teras Malioboro 2, Abu Bakar Ali, dan Stasiun Yogyakarta menuju Halte TJ Bandara Adisucipto via JEC dan Wonocatur.

Detail Lintasan Rute Trans Jogja

Rute Titik Keberangkatan & Halte Penting

Jalur 1A (Langsung ke Prambanan)

Terminal Prambanan ? RS Bhayangkara ? Halte TJ Bandara Adisucipto ? Halte Ambarukmo ? Halte RS Bethesda ? Halte Mangkubumi ? Halte Malioboro 1, 2, & 3 ? Taman Pintar ? Teras Malioboro 2 ? Plaza Ambarukmo 2 ? Halte TJ Bandara Adisucipto ? Terminal Prambanan

Jalur 1B (Lingkar Tengah & Selatan)

Halte Ngabean ? Taman Pintar ? Pakualaman ? JEC ? Halte Janti Utara ? Halte TJ Bandara Adisucipto ? Babarsari ? Gembira Loka ? Museum Biologi ? Portable Teras Malioboro 2 ? Halte Abu Bakar Ali ? Stasiun Yogyakarta ? Halte Ngabean

Layanan Trans Jogja ini menjadi opsi moda transportasi umum hemat dan nyaman bagi wisatawan yang ingin menjelajahi ikon-ikon wisata utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda hanya cukup membayar Rp 2.700 dengan sistem nontunai. (mar3/jpnn)