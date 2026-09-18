Viral Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul Jogja Rp 1 Juta Sehari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemilik usaha makanan di Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta mengeluh di media sosial karena harus membayar tarif parkir Rp 1 juta per hari .

Pemilik usaha foodtruck Dyah Laily Fardisa mengungkapkan keluh kesahnya di media sosial.

“Tarif parkir yang dipatok sebesar Rp 2,5 juta. Namun, setelah dinegosiasi turun menjadi Rp 1 juta,” katanya dikutip dari akun IG @voktis.id.

Ia menceritakan bahwa harus memangkas rencana berjualan dari lima hari menjadi sehari saja menggunakan food truck karena tingginya tarif parkir tersebut.

"Bahkan diminta menyediakan makan untuk sepuluh orang preman lokal dan tiga anggota polisi," ujarnya.

Pihak Kelurahan Patehan mengonfirmasi kejadian tersebut.

Lurah Patehan Gunawan Sigit Putranto mengatakan pemungutan tarif parkir itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Memang benar ada kejadian tersebut yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di area Alun-Alun Kidul," kata Sigit, Jumat (18/9).