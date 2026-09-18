JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Viral Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul Jogja Rp 1 Juta Sehari

Viral Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul Jogja Rp 1 Juta Sehari

Jumat, 18 September 2026 – 13:02 WIB
Viral Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul Jogja Rp 1 Juta Sehari - JPNN.com Jogja
Kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemilik usaha makanan di Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta mengeluh di media sosial karena harus membayar tarif parkir Rp 1 juta per hari .

Pemilik usaha foodtruck Dyah Laily Fardisa mengungkapkan keluh kesahnya di media sosial.

“Tarif parkir yang dipatok sebesar Rp 2,5 juta. Namun, setelah dinegosiasi turun menjadi Rp 1 juta,” katanya dikutip dari akun IG @voktis.id.

Baca Juga:

Ia menceritakan bahwa harus memangkas rencana berjualan dari lima hari menjadi sehari saja menggunakan food truck karena tingginya tarif parkir tersebut.

"Bahkan diminta menyediakan makan untuk sepuluh orang preman lokal dan tiga anggota polisi," ujarnya.

Pihak Kelurahan Patehan mengonfirmasi kejadian tersebut.

Baca Juga:

Lurah Patehan Gunawan Sigit Putranto mengatakan pemungutan tarif parkir itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Memang benar ada kejadian tersebut yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di area Alun-Alun Kidul," kata Sigit, Jumat (18/9).

Pihak kalurahan angkat bicara terkait pemungutan parkir untuk pengusaha food truck di Alun-Alun Kidul Jogja yang mencapai Rp 1 juta per hari.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   parkir usaha foodtruck usaha food truck alkid tarif parkir Alun-alun kidul Jogja parkir parkir alun-alun kidul alkid Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU