Eks Rumah Dinas KAI di Tegal Lempuyangan Sudah Rata dengan Tanah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta akan memperluas kawasan Stasiun Lempuyangan di sisi selatan.

Perluasan dan penataan dilakukan untuk membangun konektivitas antarmoda agar makin ideal. Pasalnya Stasiun Lempuyangan menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Yogyakarta.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah dengan memisahkan jalan akses khusus untuk penumpang Stasiun Lempuyangan dan akses jalan umum.

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"Penataan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan wisatawan dalam aksesibilitas transportasi yang ke depannya akan dikembangkan menjadi simpul integrasi antarmoda yang ideal," katanya, Selasa (15/9).

Di sisi selatan Stasiun Lempuyangan tersebut merupakan kompleks bekas rumah dinas pegawai perkeretaapian yang kini sudah diambil alih oleh KAI Daop 6 Yogyakarta.

Saat ini rumah-rumah yang dahulu berdiri di Tegal Lempuyangan sudah rata dengan tanah.

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“Saat ini masih untuk perluasan parkir dan pemisahan jalan antara jalan menuju stasiun dan jalan raya umum," kata Feni.

Menurut dia, perluasan kawasan Stasiun Lempuyangan mendesak untuk dilakukan karena volume penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun.