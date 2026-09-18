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Keraton Jogja Buka Suara Soal Dugaan Pungli Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul

Jumat, 18 September 2026 – 15:15 WIB
Keraton Jogja Buka Suara Soal Dugaan Pungli Parkir Food Truck di Alun-Alun Kidul - JPNN.com Jogja
Suasana Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta, Jumat (18/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keraton Yogyakarta angkat bicara terkait dugaan pungutan liar parkir di Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta. Kasus ini mencuat setelah pemilik usaha makanan curhat di media sosial harus membayar Rp 1 juta sehari untuk parkir food truck.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mengatakan pihaknya telah mengeluarkan izin kegiatan yang bersangkutan di Alun-Alun Kidul.

“Terkait adanya pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta," katanya, Jumat (18/9).

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Dia menegaskan bahwa pungutan sejumlah uang tidak ada kaitannya dengan proses perizinan di Keraton Yogyakarta.

Oleh karena itu, GKR Condrokirono meminta agar kejadian tersebut direspons oleh pihak berwenang.

“Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” ucapnya.

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Lurah Patehan Gunawan Sigit Putranto mengatakan pemungutan tarif parkir itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Memang benar ada kejadian tersebut yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di area Alun-Alun Kidul," kata Sigit.

Keraton Yogyakarta menegaskan pungutan tersebut bukan bagian dari proses perizinan tempat usaha. Dia mendesak pihak berwenang untuk bertindak.
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TAGS   keraton yogyakarta parkir food truck Alun-alun kidul pungli food truck pungli parkir alun-alun kidul keraton jogja usaha food truck alkid

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