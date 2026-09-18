Setelah Viral, Lokasi Parkir Food Truck Alkid Langsung Didatangi Wakil Wali Kota Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan meninjau Alun-Alun Kidul (Alkid) yang sedang viral karena adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha kuliner food truck.

Wawan mengunjungi Alkid pada Jumat malam (18/9) dan langsung menemui pengelola parkir untuk meminta klarifikasi.

Menurut Wawan, penting baginya untuk mengonfirmasi langsung seperti apa duduk perkara dugaan pungli parkir sebesar Rp 1 juta itu.

Ia meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga kenyamanan mengingat lokasi yang menjadi lahan parkir merupakan aset milik Keraton Yogyakarta.

"Di sini kan memang kagungan ndalem, ya, makanya harus dijaga," katanya.

Wawan menegaskan bawa ruang yang ditersedia di area Alkid harus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi siapa pun, termasuk pengusaha UMKM.

“Masyarakat diberi kemudahan untuk berjualan di sini. Harapannya harus tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan ketentraman," ucap Wawan.

Demi mengantisipasi kejadian serupa terulang, Wawan menegaskan Pemkot Yogyakarta akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.