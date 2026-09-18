JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Polisi Terseret Kasus Pungli Food Truck di Alkid, Propam Turun Tangan

Polisi Terseret Kasus Pungli Food Truck di Alkid, Propam Turun Tangan

Jumat, 18 September 2026 – 23:22 WIB
Polisi Terseret Kasus Pungli Food Truck di Alkid, Propam Turun Tangan - JPNN.com Jogja
Suasana malam di Alun-Alun Kidul (Alkid), tempat yang sedang viral karena dugaan pungli. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta bergerak untuk menindaklanjuti kabar viral terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan tindakan intimidatif yang menimpa pelaku usaha food truck di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.

Kapolresta Yogyakarta menginstruksikan Satreskrim dan Kasi Propam untuk segera melakukan pendalaman dan verifikasi lapangan.

Langkah ini diambil seusai pemilik usaha food truck Dyah Laily Fardisa meluapkan keluh kesahnya di media sosial.

Baca Juga:

Ia mengungkapkan tingginya biaya tidak resmi yang dibebankan padanya, mulai dari tarif parkir fantastis, biaya listrik tambahan, hingga paksaan memberi jatah makan untuk oknum aparat.

"Tarif parkir awal dipatok Rp 2,5 juta. Setelah nego turun jadi Rp 1 juta per hari. Bahkan diminta menyediakan makan untuk 10 orang preman lokal dan tiga anggota polisi," beber Dyah, dikutip dari akun Instagram @voktis.id.

Tingginya pungutan tak masuk akal tersebut memaksa Dyah memangkas masa operasional dagangannya dari rencana awal lima hari menjadi hanya satu hari saja.

Baca Juga:

Menanggapi kabar yang turut menyeret anggota kepolisian dan mengganggu iklim usaha di Jogja tersebut, Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS menegaskan bahwa tim gabungan dari Reskrim dan Propam sudah diterjunkan.

"Kapolres telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasi Propam untuk langsung melakukan pendalaman. Saat ini tim sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan verifikasi secara menyeluruh," ujar Iptu Dani, Jumat (18/9).

Satreskrim dan Propam Polresta Yogyakarta diterjunkan untuk menyelidiki kasus pungli food truck di Alkid Jogja.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   food truck usaha food truck alkid pungli food truck pungli alkid alkid Jogja polresta yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU