Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 19 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Satpas Polresta Sleman dan Polres Gunungkidul menghadirkan layanan SIM Keliling dan layanan khusus pada Sabtu, 19 September 2026.

Layanan luar gedung pada hari Sabtu difokuskan untuk mengakomodasi pemohon perpanjangan SIM A dan SIM C, terutama bagi masyarakat yang memiliki waktu luang di akhir pekan.

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM di Gunungkidul dan Sleman pada hari ini, Sabtu (19/9/2026).

1. Wilayah Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan SIM (SIM A & C).

SIM Malam Minggu (Lobby Sleman City Hall / SCH)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A dan SIM C.

2. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Layanan: Permohonan SIM Baru dan Perpanjangan SIM.

Saturday Night Service (Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari)

Waktu: 19.00 WIB – selesai

Layanan: Khusus Perpanjangan SIM A dan SIM C.

Syarat Perpanjangan SIM:

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli dan fotokopi (3 lembar).

- SIM Lama yang masih berlaku beserta fotokopi (3 lembar).