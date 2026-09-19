Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 19 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Sabtu (19/9/2026).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Palur dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL Jogja-Solo pada Sabtu, 19 September 2026.

1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)

05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB

2. Stasiun Lempuyangan

05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB

3. Stasiun Maguwo

05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB

4. Stasiun Brambanan

05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB