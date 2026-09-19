JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur ke Malioboro

Rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur ke Malioboro

Sabtu, 19 September 2026 – 08:04 WIB
Rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur ke Malioboro - JPNN.com Jogja
Bus Trans Jogja. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan DI Yogyakarta memudahkan pengguna transportasi publik yang ingin bepergian dari kawasan Terminal Condongcatur menuju Malioboro.

Meskipun tidak ada bus Jalur Trans Jogja yang melayani rute ini secara langsung, penumpang dapat memanfaatkan layanan transit (pindah bus) yang praktis dan hemat biaya.

Jika ingin menuju kawasan Malioboro dari Terminal Condongcatur, penumpang dapat naik Jalur 5A terlebih dahulu, kemudian melakukan transit ke Jalur 1A.

Baca Juga:

Panduan Rute Transit Condongcatur – Malioboro

1. Titik Keberangkatan (Jalur 5A)
Penumpang naik Jalur 5A langsung dari Terminal Condongcatur.

Bus akan melintasi kawasan Manggung, Jalan Kaliurang, area kampus UGM, RS Sardjito, Monjali, hingga Terminal Jombor.
Setelah itu, bus melintasi kawasan Jalan Magelang, Panti Rapih, Kridosono, Demangan, hingga menuju area Ambarukmo Plaza dan Janti.

Baca Juga:

Rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur ke MalioboroRute bus Trans Jogja. Foto: Dishub DIY

2. Lokasi Transit Terbaik
Penumpang disarankan turun untuk berpindah ke Jalur 1A di salah satu halte berikut:
Halte Kridosono
Halte TJ YKPN / TPB Demangan
Halte TJ Solo (SMA De Britto) / Ambarukmo Plaza 2
Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)

Berikut ini panduan rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur menuju kawasan Malioboro pada hari ini, Sabtu 19 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   trans Jogja tarif trans jogja rute baru trans jogja trans jogja ke malioboro trans jogja ke terminal condongcatur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU