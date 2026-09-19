Rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur ke Malioboro
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan DI Yogyakarta memudahkan pengguna transportasi publik yang ingin bepergian dari kawasan Terminal Condongcatur menuju Malioboro.
Meskipun tidak ada bus Jalur Trans Jogja yang melayani rute ini secara langsung, penumpang dapat memanfaatkan layanan transit (pindah bus) yang praktis dan hemat biaya.
Jika ingin menuju kawasan Malioboro dari Terminal Condongcatur, penumpang dapat naik Jalur 5A terlebih dahulu, kemudian melakukan transit ke Jalur 1A.
Panduan Rute Transit Condongcatur – Malioboro
1. Titik Keberangkatan (Jalur 5A)
Penumpang naik Jalur 5A langsung dari Terminal Condongcatur.
Bus akan melintasi kawasan Manggung, Jalan Kaliurang, area kampus UGM, RS Sardjito, Monjali, hingga Terminal Jombor.
Setelah itu, bus melintasi kawasan Jalan Magelang, Panti Rapih, Kridosono, Demangan, hingga menuju area Ambarukmo Plaza dan Janti.
2. Lokasi Transit Terbaik
Penumpang disarankan turun untuk berpindah ke Jalur 1A di salah satu halte berikut:
Halte Kridosono
Halte TJ YKPN / TPB Demangan
Halte TJ Solo (SMA De Britto) / Ambarukmo Plaza 2
Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan)
Berikut ini panduan rute Trans Jogja dari Terminal Condongcatur menuju kawasan Malioboro pada hari ini, Sabtu 19 September 2026.
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