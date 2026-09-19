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Di Hadapan Wawan Harmawan, Jukir Alkid Sebut Tarif Parkir Disepakati Bersama Bolosego

Sabtu, 19 September 2026 – 08:30 WIB
Di Hadapan Wawan Harmawan, Jukir Alkid Sebut Tarif Parkir Disepakati Bersama Bolosego - JPNN.com Jogja
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berbicara dengan pengelola parkir di Alun-Alun Kidul, Jumat malam (18/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengelola parkir di sisi timur Sasono Hinggil atau utara Alun-Alun Kidul (Alkid) Lilik Budi Santoso menjelaskan duduk perkara tarif parkir Rp 1 juta per hari yang dipatok kepada pemilik food truck Bolosego.

Di hadapan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, dia merasa kaget kejadian ini bisa viral.

Menurutnya, tarif parkir tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara pengelola parkir dan pihak Bolosego.

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Namun, Bolosego membatalkan rencana berjualan yang semula lima hari menjadi hanya sehari saja.

Lilik mengatakan mereka telah mengembalikan sisa uang parkir Rp 3 juta.

"Sudah saya kembalikan. Setelah itu saya pikir selesai, tetapi selanjutnya kok malah viral," kata Lilik, Jumat (18/9).

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Setelah kejadian itu, Lilik mengaku telah dipanggil pihak kepolisian hingga kecamatan untuk dimintai keterangannya.

Wawan meminta kesadaran semua pihak untuk menghadirkan suasana aman dan nyaman bagi wisatawan yang ke Yogyakarta.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan meminta penjelasan kepada jukir terkait polemik tarif parkir yang mencapai Rp 1 juta per hari.
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TAGS   Alun-alun kidul Wawan Harmawan food truck pungli parkir alun-alun kidul bolosego usaha food truck alkid parkir food truck pungli food truck alkid Jogja

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