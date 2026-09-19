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Kepadatan Lalu Lintas Tampak di Kelok 23, Masyarakat Diminta Utamakan Keselamatan

Sabtu, 19 September 2026 – 14:05 WIB
Kepadatan Lalu Lintas Tampak di Kelok 23, Masyarakat Diminta Utamakan Keselamatan - JPNN.com Jogja
Kondisi lalu lintas di Kelok 23 setelah dibuka untuk uji coba pada 14 September 2026. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Uji coba jalur jalan lintas selatan (JJLS) Kelok 23 yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul disambut antusiasme warga Jogja.

Sejak dibuka secara terbatas pada 14 September lalu, Kelok 23 dipadati oleh masyarakat yang ingin menjajal jalan baru dengan keindahan panorama pantai selatan.

Meski demikian, pihak terkait tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama trial open traffic.

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Pasalnya, kepadatan lalu lintas terpantau di beberapa ruas Kelok 23 karena banyak pengendara yang berhenti.

Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda DIY AKBP Widya Mustikaningrum mengatakan polisi bersama pihak-pihak terkait akan terus memantau kondisi di lapangan.

"Kami selalu berkoordinasi sejak sebelum uji coba. Besok Senin akan kami evaluasi terkait bagaimana ke depannya," kata AKBP Widya, Jumat (18/9).

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AKBP Widya mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di Kelok 23.

"Kami selalu mengimbau masyarakat, tetapi karena memang namanya jalan masih baru, antusiasmenya makin tinggi," katanya.

Selama masa uji coba Kelok 23, ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.

Setelah dibuka untuk uji coba sejak 14 September lalu, Kelok 23 menjadi magnet masyarakat sekitar. Kepadatan lalu lintas tampak di beberapa ruas jalan.
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TAGS   kelok 23 Polda DIY bantul jalan baru jjls kelok 23 JJLS

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