Kepadatan Lalu Lintas Tampak di Kelok 23, Masyarakat Diminta Utamakan Keselamatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Uji coba jalur jalan lintas selatan (JJLS) Kelok 23 yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul disambut antusiasme warga Jogja.

Sejak dibuka secara terbatas pada 14 September lalu, Kelok 23 dipadati oleh masyarakat yang ingin menjajal jalan baru dengan keindahan panorama pantai selatan.

Meski demikian, pihak terkait tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan selama trial open traffic.

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Pasalnya, kepadatan lalu lintas terpantau di beberapa ruas Kelok 23 karena banyak pengendara yang berhenti.

Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda DIY AKBP Widya Mustikaningrum mengatakan polisi bersama pihak-pihak terkait akan terus memantau kondisi di lapangan.

"Kami selalu berkoordinasi sejak sebelum uji coba. Besok Senin akan kami evaluasi terkait bagaimana ke depannya," kata AKBP Widya, Jumat (18/9).

AKBP Widya mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di Kelok 23.



"Kami selalu mengimbau masyarakat, tetapi karena memang namanya jalan masih baru, antusiasmenya makin tinggi," katanya.

Selama masa uji coba Kelok 23, ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.