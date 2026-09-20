Panduan Rute Trans Jogja Menuju Malioboro dari Terminal Giwangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat maupun wisatawan yang baru tiba di Terminal Giwangan dan ingin melanjutkan perjalanan menuju kawasan ikonik Malioboro menggunakan transportasi umum, memahami opsi rute bus Trans Jogja menjadi hal mendasar agar perjalanan berjalan lancar dan efisien.

Secara teknis, bus Trans Jogja Jalur 11 melayani perjalanan dengan titik awal dan akhir di Terminal Giwangan.

Namun, jalur ini tidak melintasi koridor utama Jalan Malioboro secara langsung.

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Jalur 11 bergerak menelusuri wilayah selatan dan barat Yogyakarta melewati area seperti Jogokariyan, Halte Ngabean, Cokroaminoto, hingga kawasan Kotabaru dan Sudirman hingga akhirnya kembali menuju Terminal Giwangan.

Untuk mencapai kawasan Malioboro menggunakan layanan Trans Jogja dari Terminal Giwangan, penumpang dapat menggunakan kombinasi opsi perjalanan berikut:

Opsi Transit (Jalur 11 ke Jalur 1A): Penumpang dapat menaiki Jalur 11 dari Terminal Giwangan, kemudian turun di titik transit strategis seperti Halte Sudirman Bumiputera atau Halte Kridosono.

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Dari halte tersebut, penumpang berpindah ke Jalur 1A yang memiliki pemberhentian langsung di sepanjang koridor Malioboro, mulai dari Halte Malioboro 1, Halte Malioboro 2 (Kepatihan), hingga Halte Malioboro 3.

Opsi Alternatif Rute Langsung (Jalur 3A/3B): Selain memanfaatkan alur Jalur 11, penumpang di Terminal Giwangan juga dapat memilih armada Trans Jogja jalur lain (seperti Jalur 3A atau 3B) yang terhubung langsung ke titik-titik sekitar pusat Kota Yogyakarta dan Malioboro tanpa harus memutar jauh.