Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 20 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi waktu luang di akhir pekan bersama keluarga maupun teman, menyaksikan film di layar lebar bisa menjadi pilihan hiburan yang menyenangkan.
Sejumlah bioskop di wilayah Yogyakarta menyajikan ragam pilihan genre film, mulai dari horor, komedi, drama aksi, hingga pemutaran konser musik.
Berikut rangkuman jadwal lengkap pemutaran film di berbagai bioskop Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 20 September 2026:
1. XXI Plaza Ambarukmo (Sleman)
Insidious: Out of the Further (R13+): 11:55 | 14:15 | 16:35 | 18:55
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 | 20:40
Munafik: Melawan Iblis (R17+): 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05
Resident Evil (R17+): 12:40 | 20:55
Fall 2: Deadpoint (R17+): 13:00 | 14:55 | 16:50 | 18:45 | 20:40
Warga Rusun 609 (R13+): 14:45 | 18:55
Heart of the Beast (R13+): 16:45 | 21:15
2. Empire XXI (Jl. Urip Sumoharjo)
Resident Evil (R17+): 12:00 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:50 | 16:50 | 17:45 | 18:45 | 19:40 | 20:40
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05
Suanggi: Ilmu Kutukan (R21+): 12:35
Oasis: Don't Look Back in Anger (R13+): 13:30 | 15:55 | 18:20 | 20:45
Fall 2: Deadpoint (R17+): 14:25
Operasi Pesta Copet (R13+): 16:25 | 18:40
Heart of the Beast (R13+): 20:55
3. XXI Jogja City Mall (Jl. Magelang)
Insidious: Out of the Further (R13+): 12:00 | 14:05 | 16:10 | 18:15
Operasi Pesta Copet (R13+): 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:30 | 14:40 | 16:50 | 19:00 | 21:10
Fall 2: Deadpoint (R17+): 12:35
Urang Bunian (R13+): 13:15 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15
Resident Evil (R17+): 13:30 | 15:20 | 17:10 | 19:00 | 20:50
Warga Rusun 609 (R13+): 14:30
Hope (R13+): 16:45 | 19:40
Heart of the Beast (R13+): 20:20
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
- Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (13+)
Regular 2D (Rp 57.000): 19:10
- NCT 127 5th Tour Neo City: Seoul - The Redline in Cinemas
Regular 3WAY 2D (Rp 300.000): 13:45
- Fall 2: Deadpoint (17+)
Regular 2D (Rp 57.000): 11:15 | 21:25
- Hope (13+)
Regular 2D (Rp 57.000): 14:45 | 20:15
Velvet 2D (Rp 220.000): 18:10
- Agensi Rumah Tangga (13+)
Regular 2D (Rp 57.000): 12:20 | 17:50 | 21:25
- Resident Evil (17+)
SphereX 2D (Rp 57.000): 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00
ScreenX 2D (Rp 67.000): 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30
4DX 2D (Rp 105.000): 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45
Velvet 2D (Rp 220.000): 12:10 | 14:10 | 16:10 | 21:15
- Insidious: Out of the Further (13+)
Regular 2D (Rp 57.000): 11:10 | 19:15
5. CGV Transmart Maguwo (Tiket Regular 2D: Rp 43.000)
Agensi Rumah Tangga (13+): 11:10 | 13:30 | 15:50 | 18:10
Istimewa (SU): 11:20 | 13:45 | 16:10 | 18:35
Resident Evil (17+): 12:00 | 16:50 | 18:50 | 20:50
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway (13+): 12:30 | 21:00
Spider-Man: Brand New Day (13+): 14:00 | 20:30
Operasi Pesta Copet (13+): 14:45
Ritual Gaib: Nyai Randasura (17+): 17:05 | 19:00 | 20:55
Berikut rangkuman jadwal lengkap pemutaran film di berbagai bioskop Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 20 September 2026:
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News