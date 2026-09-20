Pemotor Tewas Setelah Menabrak Truk yang Parkir di Bahu Jalan Jogja-Wates

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk dan pemotor terjadi di Jalan Jogja-Wates, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada Jumat (18/9).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 20.55 WIB.

Peristiwa itu bermula saat pengendara motor berinisial ASP (26), warga Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, melaju dari arah timur menuju barat.

Dari arah depan korban terdapat sebuah truk yang sedang parkir.

"Di depan korban terdapat truk yang berhenti di badan jalan. Jarak yang terlalu dekat membuat pengendara motor tidak sempat menghindar," katanya.

Kendaraannya lantas menabrak bagian belakang truk tersebut. Korban dilaporkan meninggal dunia setelah sempat dievakuasi ke rumah sakit.

Korban mengalami luka berat di bagian kepalanya akibat benturan keras.

"Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kejadian ini," kata Iptu Rita. (mcr25/jpnn)