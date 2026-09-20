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Menuju Pusat Perbelanjaan dengan Bus Listrik

Minggu, 20 September 2026 – 11:00 WIB
Menuju Pusat Perbelanjaan dengan Bus Listrik - JPNN.com Jogja
Bus listrik Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Operasional bus listrik (Electric Vehicle/EV) Koridor 3 kini menjadi opsi transportasi publik yang makin diminati warga maupun wisatawan di Yogyakarta.

Jalur melingkar (loop) ini menghubungkan kawasan utara dari Terminal Jombor langsung menuju jantung Kota Jogja, melintasi titik-titik vital mulai dari tempat perbelanjaan, simpul transportasi intermodal, hingga kawasan wisata sejarah dan budaya.

Layanan ramah lingkungan ini dihadirkan untuk menekan emisi karbon sekaligus mempermudah akses mobilitas masyarakat tanpa perlu khawatir kemacetan.

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Kehadiran rute EV 3 memberikan kemudahan akses bagi berbagai kebutuhan harian masyarakat dan wisatawan.

Pusat Perbelanjaan & Niaga: Penumpang dapat dengan mudah menjangkau ritel besar seperti Indogrosir, Jogja City Mall, Atakrib Jalan Magelang, hingga pasar tradisional seperti Pasar Kranggan dan Pasar Pathuk yang terkenal dengan pusat oleh-oleh bakpia.

Destinasi Wisata & Ikon Kota: Rute ini melintasi sumbu utama pariwisata Yogyakarta, mulai dari kawasan Tugu melalui Halte Mangkubumi, sepanjang koridor Halte Malioboro 1, 2 (Kepatihan), dan 3, hingga area penginapan turis di Sosrowijayan.

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Integrasi Transportasi: Bus listrik ini mempermudah konektivitas antarmoda karena berhenti langsung di pintu barat Stasiun Yogyakarta (Tugu), Terminal Jombor, serta titik travel Daytrans Jalan Magelang.

Fasilitas Pendidikan & Permukiman: Mengakomodasi kebutuhan pelajar dan pekerja, jalur ini juga melewati studio TVRI Yogyakarta, kawasan Karangwaru, Kricak, SMP N 14, hingga kampus MMTC Yogya.

Keliling Yogyakarta menggunakan bus listrik bisa menjangkau beberapa tempat strategis. Catat rutenya.
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