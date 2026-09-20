151 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Wilayah Perkotaan Jadi Titik Rawan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan tren yang perlu diwaspadai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul mencatat telah menangani 151 kasus hingga sejak Januari hingga Juli 2026.

Laporan kekerasan ini paling banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga yang padat penduduk.

Baca Juga: Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Jadi Pemicu Maraknya Kekerasan di Kampus

Empat wilayah kapanewon (kecamatan) yang mencatatkan tingkat kejadian dan laporan tertinggi meliputi Banguntapan, Sewon, Kasihan, serta Kapanewon Bantul.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3APPKB Bantul Tatik Windarti mengatakan tingginya temuan kasus di kawasan perkotaan tersebut sejalan dengan pola kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.

Akses informasi, tingginya mobilitas warga, serta interaksi sosial yang padat di wilayah perkotaan disinyalir menjadi faktor pemicu sekaligus alasan mengapa laporan lebih banyak muncul dari daerah-daerah tersebut.

Baca Juga: AJI dan Forum Persma DIY Kecam Kekerasan Terhadap 6 Jurnalis Peliput Demo

"Ini di wilayah Bantul yang perkotaan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan juga Kapanewon Bantul," ujar Tatik di Bantul, Minggu (20/9).

Tatik menegaskan angka 151 kasus yang terdata hingga pertengahan tahun ini hanyalah puncak dari fenomena gunung es.