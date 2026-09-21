Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 21 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat DI Yogyakarta yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), beberapa titik pelayanan SIM keliling dan layanan luar Satpas kembali beroperasi pada hari ini, Senin (21/9).

Layanan ini khusus diperuntukkan bagi perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Sedangkan untuk penerbitan SIM baru tetap dilayani di kantor Satpas induk masing-masing wilayah.

Berikut perincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM di DIY untuk hari ini:

1. Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

SIM Corner Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

2. Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

3. Kabupaten Bantul

Satpas Polres Bantul (Pelayanan Induk): Beroperasi normal sesuai jam kerja instansi. (Untuk layanan Bus SIM Keliling Bantul hari ini tidak memiliki jadwal operasional di lokasi luar Satpas).

Syarat Perpanjangan SIM

Para pemohon diimbau untuk menyiapkan dokumen persyaratan dari rumah agar proses pelayanan berjalan lancar: