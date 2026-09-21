Rute Trans Jogja dari Prambanan ke UNY dan UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat, wisatawan, maupun mahasiswa baru yang ingin bepergian dari kawasan Prambanan menuju kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), armada Trans Jogja menyediakan akses transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi.

Meskipun tidak ada satu bus yang melayani rute langsung tanpa transit dari Prambanan menuju area kampus UGM/UNY, perjalanan dapat ditempuh dengan mudah melalui kombinasi Rute 1A dan Rute 4B dengan satu kali transit.

Berikut ini skema perjalanan menggunakan Trans Jogja dari Prambanan menuju UNY, UGM, dan beberapa tempat strategis lainnya.

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Langkah 1: Naik Rute 1A dari Prambanan

Perjalanan dimulai dari Terminal Prambanan menggunakan Trans Jogja Rute 1A. Bus ini melintasi koridor utama Jalan Solo menuju arah kota Yogyakarta.

Rute ini melewati sejumlah titik penting seperti RS Bhayangkara, Pasar Kalasan, Bandara Adisucipto, Ambarukmo Plaza, hingga memasuki area kota.

Langkah 2: Transit di Halte Kridosono

Penumpang dari arah Prambanan yang bertuju ke area kampus dapat turun di Halte Kridosono. Halte ini menjadi titik pertemuan (transfer point) yang strategis untuk berpindah ke armada Rute 4B.

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Langkah 3: Lanjut Rute 4B menuju UNY dan UGM

Setelah berpindah ke Trans Jogja Rute 4B di Halte Kridosono, bus akan mengarah langsung ke kawasan pendidikan tinggi Yogyakarta:

Akses Kampus UNY: Bus melewati titik lintasan RRI Gejayan dan Plaza UNY.