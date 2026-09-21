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Satgas MBG DIY Sidak 4 Dapur SPPG

Senin, 21 September 2026 – 14:45 WIB
Satgas MBG DIY Sidak 4 Dapur SPPG - JPNN.com Jogja
Satgas MBG DIY menyidak SPPG yang ada di Kota Yogyakarta, Senin (21/9). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) DIY melaksanakan inspeksi mendadak di sejumlah SPPG di Kota Yogyakarta pada Senin dini hari (21/9).

Sidak ini bertujuan untuk memastikan proses pengolahan makanan sudah memenuhi aspek kelayakan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Total ada empat dapur SPPG disambangi jajaran pejabat Pemerintah DIY.

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Mereka melihat langsung alur pengolahan makanan, kebersihan peralatan hingga lingkungan kerjanya.

Sekretaris DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menekankan pentingnya SOP pengolahan makanan MBG.

"Kami harus dapat membantu dengan bekerja maksimal. Kan sudah ada juga SOP dari BGN yang mengatur semua. Jangan ada yang dilewati atau kemudian diabaikan" kata Ni Made.

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Menurutnya, pengolahan makanan tidak sekadar penggunaan bahan baku yang berkualitas, tetapi juga proses memasak yang benar dan menghindari kelalaian sekecil apa pun.

"Bahan bakunya sudah benar, cara masaknya sudah benar, tetapi kelalaian kecil itu bisa membuat makanan terkontaminasi," katanya.

Empat dapur SPPG di Kota Yogyakarta didatangi Satgas MBG DIY pada Senin dini hari. Satgas ingin memastika SOP dijalankan dengan baik.
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